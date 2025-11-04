The Swiss voice in the world since 1935
Gewerbeverband erwartet verschlechterte Wirtschaftslage für KMU

Keystone-SDA

Der Schweizerische Gewerbeverband erwartet für die KMU in den kommenden zwölf Monaten eine wirtschaftliche Verschlechterung oder eine Stagnation. Das zeigte das KMU-Barometer des Verbands.

(Keystone-SDA) Besonders belastend seien die Bürokratie, der Fachkräftemangel und die immer restriktivere Raumplanung, sagten Vertreter des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV) am Dienstag in Bern an einem Medienanlass. Eine weitere Sorge für das Gewerbe sei der fehlende Nachwuchs.

Der SGV stützte seine Erkenntnisse auf eine Umfrage, an welcher seine Kantonalsektionen teilnahmen. 52 Prozent der Kantonalsektionen erwarteten eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage für die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), 42 Prozent rechneten mit Stagnation. Weiter gehe keine Kantonalsektion von einer Verbesserung der Wirtschaftslage aus.

