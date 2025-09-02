Gewitterfront führt zu über 40 Einsätzen im Kanton Luzern
Eine Gewitterfront mit starken Winden hat am Montagabend den Kanton Luzern betroffen. Die Luzerner Polizei registrierte über 40 Meldungen, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag in einem Communiqué mitteilte.
(Keystone-SDA) Im ganzen Kantonsgebiet standen Einsatzkräfte im Dienst, so die Staatsanwaltschaft. Verletzt wurde niemand. Die Polizei verzeichnete vor allem blockierte Strassen durch umgestürzte Bäume sowie überflutete Keller, Garagen und Unterführungen. Vereinzelt wurden Hausdächer beschädigt.
Den grössten Teil der Einsätze bewältigten die Feuerwehrorganisationen, hiess es. Sie leisteten Hilfe vor Ort und sicherten Gefahrenstellen.
Dank der «koordinierten» Zusammenarbeit der Blaulichtorganisationen konnten die Folgen des Unwetters rasch unter Kontrolle gebracht werden, schrieb die Staatsanwaltschaft weiter.