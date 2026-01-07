Gianna Hablützel-Bürki wird neue Basler Grossratspräsidentin

Keystone-SDA

Gianna Hablützel-Bürki (SVP) wird höchste Baslerin. Der Grosse Rat hat sie am Mittwoch zu seiner Präsidentin für das Amtsjahr 2026/27 gewählt. Sie wird am 1. Februar die Nachfolge von Balz Herter (Mitte) antreten

1 Minute

(Keystone-SDA) Gianna Hablützel-Bürki erhielt 63 Stimmen von 92 eingereichten gültigen Wahlzetteln. Die neue Grossratspräsidentin ist auch als Profi-Fechterin und Olympia-Medaillengewinnerin bekannt. Sie politisiert seit 2017 im Grossen Rat.

Ausserplanmässig erlangte sie letztes Jahr den Posten der Statthalterin. Die Ratslinke wollte damals den von der SVP vorgeschlagenen Kandidaten Beat K. Schaller aufgrund von Aussagen über queere Menschen nicht wählen. Im fünften Wahlgang nahm Hablützel-Bürki die Wahl schliesslich an.

Der Grosse Rat hat zudem Michael Hug (LDP) mit 72 Stimmen zum Statthalter gewählt. 95 gültige Wahlzettel gingen ein. Hug amtet aktuell unter anderem als Präsident der Bau- und Raumplanungskommission.