Glückskette sammelt 4,5 Millionen Franken für Gaza

Die Glückskette hat in Zusammenarbeit mit der SRG am Mittwoch über 4,5 Millionen Franken an Spenden für die Zivilbevölkerung in Gaza gesammelt. Die Solidarität war in der ganzen Schweiz spürbar, wie die Glückskette am Abend mitteilte.

(Keystone-SDA) Mit den gesammelten Spenden sei es den Schweizer Partnerorganisationen der Glückskette möglich, ihre humanitäre Hilfe vor Ort zu verstärken, hiess es in der Mitteilung nach Abschluss des Solidaritätstags weiter. Der Fokus liegt demnach auf dem Zugang zu Nahrungsmitteln, Trinkwasser, medizinischer Versorgung und Unterkünften für Familien, die alles verloren haben.

In allen Landesteilen der Schweiz wurde in den Sammelzentralen von 7 bis 23 Uhr zum Spenden aufgerufen. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter habe den Tag eröffnet, schrieb die Glückskette. Tagsüber hätten dutzende Freiwillige und Prominente telefonisch Spenden entgegengenommen. Das Deutschschweizer Radio und Fernsehen SRF habe live berichtet. Auch private Radios beteiligten sich laut Mitteilung an der Aktion.

Die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen erlebe die schlimmste humanitäre Krise ihrer Geschichte: Zehntausende Opfer, eine zerstörte Infrastruktur, ein kollabiertes Gesundheitssystem und eine von den Vereinten Nationen offiziell festgestellte Hungersnot, hiess es im Vorfeld des Spendentags.

Das kürzlich zwischen der palästinensischen Hamas und Israel unterzeichnete Waffenstillstandsabkommen ermögliche es endlich, die Bereitstellung lebenswichtiger humanitärer Hilfe im Gazastreifen zu verstärken.

Die Partnerorganisationen der Glückskette – darunter Médecins Sans Frontières, Caritas, HEKS, Save the Children, die Stiftung Terre des hommes, Frieda und Médecins du Monde – seien bereit, ihre Hilfe zu verstärken. Sie verfügten über Erfahrung in schwierigen Kontexten. Zudem würden sie die lokalen Gegebenheiten kennen. «Sie halten sich an die humanitären Prinzipien der Unabhängigkeit, Neutralität, Unparteilichkeit und Menschlichkeit», hiess es weiter.

Nothilfe und Wiederaufbau

Diese Organisationen leisten laut Glückskette Nothilfe, indem sie Lebensmittel, Trinkwasser, Medikamente, Notunterkünfte und Hygieneartikel verteilen. Zudem bieten sie Familien finanzielle und psychosoziale Unterstützung und Zugang zu medizinischer Versorgung.

Wenn die Höhe der eingegangenen Spenden und die Situation es zulasse, könne die Glückskette zum Wiederaufbau wichtiger Infrastrukturen sowie von Wohnhäusern beitragen. Auch nach Abschluss des Solidaritätstags seien Spenden weiterhin möglich.

