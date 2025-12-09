Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von fast 134 Millionen

Keystone-SDA

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler aus Belgien hat bei der Ziehung von Euro Millions vom Dienstag insgesamt 133,8 Millionen Franken gewonnen. Die richtige Gewinnkombination lautete 2, 8, 13, 29 und 49 sowie die Sterne 2 und 11.

(Keystone-SDA) Für die nächste Ziehung vom Freitag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.

