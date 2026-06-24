Gleise zwischen Solothurn und Moutier wegen Hitze verformt

Keystone-SDA

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Auf der Zugstrecke zwischen Solothurn und Moutier JU haben sich am Dienstag punktuell Gleise verformt. Dies bestätigte das Bahnunternehmen BLS auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Grund für die Verformungen ist die aktuelle Hitzewelle.

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(Keystone-SDA) Wegen der Gleisverformungen war der Bahnbetrieb zwischen Solothurn und Moutier zwischen Dienstag, 14 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, unterbrochen. «Die Gleise der betroffenen Stellen wurden manuell gerichtet und gestopft», erklärte eine Sprecherin der BLS und bestätigte damit eine Meldung von SRF.

Damit sich die Gleise nicht so schnell wieder verformen, würden die betroffenen Abschnitte in der Nacht auf Donnerstag maschinell gerichtet und gestopft, schrieb die Sprecherin der BLS weiter. Im Anschluss werde der Schotter neu verdichtet.

Strecke ist erst seit Anfang Juni wieder befahrbar

Die BLS hat die Strecke Solothurn-Moutier in den vergangenen zwei Jahren saniert und sie erst Anfang Juni wieder in Betrieb genommen. Während dieser Zeit wurde auch der in die Jahre gekommene Tunnel durch den Weissenstein, der auf dieser Zugstrecke liegt, in Stand gesetzt.

Dass sich die Geleise trotzdem verformt haben, erklärte die BLS-Sprecherin so: «Auf der Strecke wurden Stahlschwellen eingebaut, die eine lange Lebensdauer haben, aber etwas eingefahren werden müssen, bis sich der Schotter verdichtet hat.» Normalerweise würden diese leichten Verformungen nicht auftreten.