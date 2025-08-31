Gleitschirmpilot schwer verletzt nach Sturz auf Weg zu Start

The Swiss voice in the world since 1935
Bei Engelberg OW ist am Sonntagmittag ein Gleitschirmpilot auf dem Weg zum Startplatz in unwegsamem Gelände abgestürzt. Der 48-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen von der Rega geborgen und ins Spital geflogen.

(Keystone-SDA) Wie die Obwaldner Kantonspolizei mitteilte, war der Mann am südwestlichen Hang des Wissbergs unterwegs. Von dort aus wollte er starten. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte er im steilen Gelände ab. Die Kantonspolizei Obwalden führt Ermittlungen durch und hat die Bundesanwaltschaft informiert.

