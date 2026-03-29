Grüne Aline Trede will mehr Ambitionen für Kanton Bern

Keystone-SDA

Die neugewählte Grüne Regierungsrätin Aline Trede wünscht sich für den Kanton mehr Ambitionen. Oft werde nur hervorgehoben, was alles schlecht laufe, doch der Kanton Bern habe so viele Chancen, die er nutzen könne, etwa bei der Energiewende.

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(Keystone-SDA) Sie freue sich auf die Umsetzungsarbeit im Regierungsrat. Ein bisschen Genugtuung empfinde sie schon, dass die Grünen den SVP-Angriff auf ihren Regierungssitz abwehren konnten, sagte Trede vor den Medien in der Berner Rathaushalle.

Mit Trede freuten sich auch die Grünen Schweiz. «Dieser Moment markiert einen weiteren wichtigen Erfolg für die Grünen nach der Wahl von Balthasar Glättli in den Zürcher Stadtrat vor drei Wochen», wird Parteipräsidentin Lisa Mazzone in einer Mitteilung der Partei vom Sonntagabend zitiert.

Die Klimakrise bleibe für die Bevölkerung ein zentrales Anliegen und grüne Lösungen würden dringend und überall gebraucht.