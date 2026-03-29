Grüne freuen sich über Tredes wahrscheinliche Wahl

Die Grünen freuen sich nach Bekanntgabe der ersten Hochrechnung zu den Regierungsratswahlen über das prognostizierte Abschneiden von Aline Trede. Laut Hochrechnung schafft sie den Sprung in die Kantonsregierung.

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(Keystone-SDA) Die Stimmung sei gut, sagte Grünen-Präsidentin Brigitte Hilty-Haller der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Nachmittag in der Berner Rathaushalle. Sie habe schon damit gerechnet, dass Trede «im Range sein werde».

Noch sei aber das Rennen nicht gelaufen, betonte Hilty-Haller nota bene mit Blick auf das knappe Ergebnis um den letzten Regierungssitz zwischen Daniel Bichsel (SVP) und Reto Müller (SP).