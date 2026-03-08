Grüne gewinnen dritten Sitz im Zürcher Stadtrat auf Kosten der FDP

Balthasar Glättli zieht in die Zürcher Stadtregierung ein und holt für die Grünen einen dritten Sitz. Er knöpft der FDP einen ihrer beiden Sitze ab. Die SP verteidigt ihre vier Sitze problemlos und die GLP behält ihren einzigen Sitz.

(Keystone-SDA) Die FDP ist damit nur noch mit dem Bisherigen Michael Baumer im Stadtrat vertreten, der 52’644 Stimmen erzielte. Baumer freute sich zwar über sein Ergebnis, bezeichnete es aber als «bitter», dass es nicht für beide FDP-Kandidaten gereicht hat.

Përparim Avdili schaffte es nicht, den Sitz von Filippo Leutenegger zu verteidigen, der nicht mehr antrat. Mit 47’372 Stimmen landete Avdili hinter GLP-Stadtrat Andreas Hauri, der mit 51’187 Stimmen das schlechteste Resultat unter den Gewählten erzielte.

Die Grünen verfügen neu dank Balthasar Glättlis Wahlerfolg (54’889 Stimmen) über drei Sitze. Glättli kündigte an, nun «grüne Akzente» setzen zu wollen im Zürcher Stadtrat. Die beiden Bisherigen Daniel Leupi (63’961 Stimmen) und Karin Rykart (58’450 Stimmen) schafften die Wiederwahl problemlos.

Seine Partei- und neue Stadtratskollegin Céline Widmer landete mit 61’817 Stimmen auf dem dritten Platz, gefolgt von der bisherigen SP-Stadträtin Simone Brander (61’512 Stimmen). Den vierten Sitz der Sozialdemokraten verteidigte Tobias Langenegger mit 55’352 Stimmen.

Die Wahlbeteiligung betrug 52,7 Prozent.