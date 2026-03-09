Grüne gewinnt im Wahlkreis Lörrach (DE) wegen 106 Stimmen

Keystone-SDA

Bei Basels südbadischen Nachbarn haben am Sonntagabend gerade mal 106 Stimmen zur Entscheidung bei der Landtagswahl geführt. Die Grüne Sarah Hagmann gewann ihr Direktmandat mit 22'114 Stimmen knapp vor Peter Schelshorn (CDU) mit 22'008 im Wahlkreis Lörrach.

(Keystone-SDA) Hagmann holte 27,4 Prozent der Stimmen, wie aus den vorläufigen Endergebnissen beim Statistische Landesamt Baden-Württemberg zu entnehmen ist. Die Grüne ist seit dem Jahr 2024 Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Lörrach und wird dieses Amt nun weiter ausführen. Die Historikerin lebt in Lörrach und ist Doktorandin am Europainstitut der Universität Basel.

AfD auch in Lörrach drittstärkste Kraft

CDU-Kandidat Peter Schelshorn machte 27,3 Prozent der Stimmen, gefolgt von Wolfgang Koch von der AfD mit 18,2 Prozent. Bei den Zweitstimmen holten die Grünen 32,3 Prozent, die CDU 26 und die AfD 18 Prozent.

Die Wahlbeteiligung betrug 65,5 Prozent. Insgesamt 81’325 Menschen gingen im Wahlkreis Lörrach zur Urne. Dieser Kreis umfasst umfasst auch Basels Nachbarstadt Weil am Rhein und weitere Gemeinden bis hin zum südlichen Schwarzwald.

Auch im gesamten Bundesland Baden-Württemberg gewannen Grünen mit 30,2 Prozent der Zweitstimmen knapp vor der CDU mit 29,7 Prozent. Es gilt als wahrscheinlich, dass die beiden Parteien erneut zusammen regieren. Ministerpräsident dürfte Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir werden. Die AfD ist dem vorläufigen Endergebnis zufolge mit 18,8 Prozent drittstärkste Kraft.