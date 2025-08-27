The Swiss voice in the world since 1935
Grüne nominieren Aline Trede als Regierungsratskandidatin

Keystone-SDA

Die Berner Grünen steigen mit Nationalrätin Aline Trede in die Regierungsratswahlen vom kommenden März. Die Parteibasis nominierte die 42-Jährige am Mittwochabend an der Delegiertenversammlung.

(Keystone-SDA) Die landesweit bekannte Politikerin setzte sich bereits im ersten Wahlgang gegen die parteiinterne Konkurrenz der Bieler Gemeinderätin Lena Frank und des Meiringer Grossrats Beat Kohler durch.

Die einstige Mitbegründerin der Jungen Grünen Schweiz startete ihre Politkarriere im Berner Stadtparlament, bevor sie 2013 in den Nationalrat nachrutschte. Nach verpasster Wiederwahl 2015, kehrte sie 2018 in die Grosse Kammer zurück.

Nun will Trede den Sprung in die Berner Kantonsregierung schaffen, wo sie die Nachfolge von Parteikollegin Christine Häsler antreten möchte. Die kantonalen Wahlen finden am 29. März 2026 statt.

