Grünes Licht für Wohnungen im alten Frutiger Schulhaus
Die Stimmberechtigten von Frutigen haben die Änderung des Bauzonenplans und des Baureglements für zwei Parzellen im Vorderhasli deutlich gutgeheissen. 1845 Personen sagten Ja, 490 Nein.
(Keystone-SDA) Die Beteiligung lag bei 46,4 Prozent, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte. Mit der Änderung werden das frühere Schulhaus und das ehemalige Lehrerhaus der Wohnzone zugeteilt. Damit sind eine Umnutzung zu Wohnzwecken sowie eine bauliche Weiterentwicklung möglich. Der Gemeinderat zeigte sich erfreut über das klare Ergebnis.