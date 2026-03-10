Griechenland will Atomkraft für Handelsschiffe voranbringen

Keystone-SDA

Griechenland, dessen Reeder die grösste Handelsflotte innerhalb der EU kontrollieren, will eine führende Rolle in der Diskussion über nukleargetriebene Handelsschiffe übernehmen. Das kündigte Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am 2. Nuklearenergie-Gipfel in Paris an.

(Keystone-SDA) Eine vollständige Dekarbonisierung der globalen Schifffahrtsindustrie sei ohne den Einsatz von Kernenergie kaum möglich, betonte Mitsotakis in der Rede, die das griechische Fernsehen (ERTNews) übertrug. Die Technologie nuklear angetriebener Schiffe sei zwar in den vergangenen Jahrzehnten vor allem im militärischen Bereich erprobt worden, «zum jetzigen Zeitpunkt haben wir aber keine glaubwürdige Lösung zur Dekarbonisierung der Schifffahrt».

Nach Angaben des Verbandes der griechischen Reeder bleiben sie weltweit führend – mit insgesamt 5700 Schiffen. Die von Griechenland kontrollierte Flotte macht 20 Prozent der globalen und 61 Prozent der EU-Flotte aus.