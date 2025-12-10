Grippewelle hat die Schweiz laut Bund offiziell erfasst

Keystone-SDA

Die Grippewelle hat die Schweiz erfasst. In der vergangenen Woche wurden nach Angaben des Bundesamts für Gesundheit die entsprechenden Schwellenwerte überschritten. Die Grippewelle startet damit in diesem Jahr früher als in den vergangenen Jahren.

(Keystone-SDA) In der vergangenen Woche wurden in der Schweiz und Liechtenstein 846 laborbestätigte Grippefälle registriert, wie aus den Zahlen des Bundesamt für Gesundheit (BAG) vom Mittwoch hervorgeht. Das sind rund zwei Drittel mehr als vor einer Woche.

Pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner registrierte das BAG damit 9,3 Grippefälle. Im vergangenen Jahr wurde diese Schwelle rund zwei Wochen später erreicht.

Regional gab es die höchste Anzahl bestätigter Fälle auf 100’000 Personen in den Kantonen Tessin (44,30), Wallis (15,35), Basel-Stadt (13,41); die tiefste in den Kantonen Schwyz (1,18), Schaffhausen (2,26), Uri (2,61).