Grossaufgebot und starker Rauch wegen brennendem Ferienhaus in Sool

Keystone-SDA

Ein Ferienhaus in Sool in Glarus Süd hat am Donnerstagmorgen gebrannt. Dabei kam niemand zu Schaden. Aufgrund von Schneefall und Wind wurde der Rauch nach unten gedrückt und breitete sich im Dorf aus, wie die Glarner Kantonspolizei mitteilte

1 Minute

(Keystone-SDA) Eine AlertSwiss-Meldung forderte die Bevölkerung auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Feuer brach kurz nach 9 Uhr aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus mit angebauter Scheune bereits in Vollbrand.

Es bestand Einsturzgefahr beim stark beschädigten Gebäude, wie es im Communiqué heisst. Zur Unterstützung der Löscharbeiten musste ein Bagger eingesetzt werden. Die Witterungsverhältnisse erschwerten den Einsatz zusätzlich. Zudem mussten Zufahrtsstrassen geräumt werden, damit alle Einsatzfahrzeuge zum Brandort gelangen konnten.

Die Feuerwehr hat den Brand bis am Donnerstagabend eingedämmt. Die Aufräumarbeiten dauerten an. Insgesamt standen rund 75 Personen im Einsatz. Die genaue Brandursache wird untersucht, wie es weiter hiess.