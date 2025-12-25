Grossbrand in Beckenried NW: Wohnhäuser und Stall brennen nieder

Keystone-SDA

Bei einem Grossbrand in Beckenried im Kanton Nidwalden sind zwei Wohnhäuser und ein Stall komplett niedergebrannt. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung vom Brand bei der Liegenschaft Eggberg ging am Weihnachtstag um 05.00 Uhr bei der Kantonspolizei Nidwalden ein, wie diese mitteilte. Zunächst sei ein altes, leerstehendes Wohnhaus in Brand geraten. Trotz des raschen Ausrückens eines Grossaufgebots an Feuerwehren hätten die Flammen auf das neue Wohnhaus sowie den angrenzenden Stall übergegriffen.

Die drei Gebäude brannten komplett nieder. Ein weiterer, sich auf derselben Liegenschaft befindlicher Stall konnte durch die Feuerwehr gehalten und gesichert werden, wie es weiter hiess.

Alle Menschen verliessen das neue Wohnhaus selbständig und blieben unverletzt. Auch sämtliche Tiere konnten frühzeitig aus dem Stall getrieben werden. Ebenso sei ein Grossteil der Maschinen rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden, schrieb die Polizei.

Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden von einem Care-Team betreut und bei Verwandten untergebracht.