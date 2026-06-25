Grossbrand in Sornetan im Berner Jura – Eine Verletzte
Bei einem Grossbrand in Sornetan im Berner Jura ist am Donnerstag eine Person verletzt worden. Das Feuer in dem Gebäude brach gegen 18 Uhr aus, wie die Kantonspolizei gegenüber Keystone-SDA eine Warnung von Alert Swiss zur Rauchentwicklung bestätigte. Der Einsatz der Feuerwehr war am Abend noch im Gange. Warum das Feuer ausgebrochen war, blieb zunächst unklar.
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