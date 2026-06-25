Grossbrand in Sornetan im Berner Jura – Eine Verletzte

Keystone-SDA

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Bei einem Grossbrand in Sornetan im Berner Jura ist am Donnerstag eine Person verletzt worden. Das Feuer in dem Gebäude brach gegen 18 Uhr aus, wie die Kantonspolizei gegenüber Keystone-SDA eine Warnung von Alert Swiss zur Rauchentwicklung bestätigte. Der Einsatz der Feuerwehr war am Abend noch im Gange. Warum das Feuer ausgebrochen war, blieb zunächst unklar.

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