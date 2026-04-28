Grosse Razzia gegen «Hells Angels» im Westen Deutschlands

Keystone-SDA

Mit einer grossangelegten Razzia geht die Polizei im Westen Deutschlands gegen die Rockergruppe "Hells Angels" vor.

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(Keystone-SDA) 1.200 Beamte seien in 28 Städten im Einsatz, erklärte das Innenministerium des Bundeslands Nordrhein-Westfalen. Zuvor hatte die Behörde den Verein «Hells Angels Motorcycle Club Leverkusen» verboten.

Es handelt sich laut Ministerium um einen der grössten Einsätze zur Bekämpfung der Rockerkriminalität in der Geschichte Deutschlands. Demnach werden seit den frühen Morgenstunden mehr als 50 Objekte durchsucht. Auch Spezialeinsatzkräfte sind im Einsatz. Es geht bei dem Ermittlungsverfahren unter anderem um den Verdacht der Bildung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung.

Razzien gibt es seit dem frühen Morgen in Wohnungen und Geschäftsräumen von Vereinsmitgliedern und Unterstützern in diversen westdeutschen Städten. In Hilden etwa wurde ein Vereinsheim der «Hells Angels» durchsucht. Vor Ort waren vermummte und bewaffnete Polizisten zu sehen. Neben der Suche nach Beweisen geht es der Polizei bei der grossangelegten Aktion auch um die Sicherung von Vermögenswerten. Bei einer früheren Razzia gegen die Rocker waren unter anderem Motorräder und Bargeld beschlagnahmt worden.

«Hells Angels» sind grösster Rocker-Club in NRW

In Nordrhein-Westfalen waren in den vergangenen Jahren bereits andere «Hells Angels»-Ableger («Chapter») verboten worden. Wie die Zeitung «Neue Westfälische» vor wenigen Tagen berichtete, hatten die «Hells Angels» zuletzt 29 Chapter in NRW. Mit 469 Mitgliedern sei der Club zuletzt stark gewachsen – unter anderem durch Überläufer der verfeindeten «Bandidos». Damit waren die «Hells Angels» personell bislang die grösste Rocker-Gruppe in dem deutschen Bundesland – vor den «Freeway Riders» mit 403 Mitgliedern in 37 Chaptern.