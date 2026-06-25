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Grosseinsatz in Laax GR wegen Dachbrand

Keystone-SDA

In Laax GR ist am Mittwochabend auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses ein Brand ausgebrochen. Rund 80 Feuerwehrleute bekämpften das Feuer und verhinderten, dass es auf die angrenzenden Häuser und den Wald übergriff.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung über den Dachbrand ging bei der Kantonspolizei kurz vor 17.30 Uhr ein. Die Feuerwehrleute evakuierten gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Donnerstag zwölf Personen, die sich in den Ferienwohnungen des Mehrfamilienhauses und der angrenzenden Häuser aufhielten. Die Gemeinde Laax organisierte gemäss Polizeiangaben Unterkünfte in einem Hotel für sie.

Am mit einer Photovoltaikanlage ausgerüsteten Dach und in der Dachwohnung entstand gemäss Polizei grosser Sachschaden.

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