Grosseinsatz in Langnau – starke Rauchentwicklung wegen Brand

Keystone-SDA

Wegen eines Brandes in Bärau in der Gemeinde Langnau kommt es zu einer starken Rauchentwicklung. Mehrere Häuser stehen in Flammen, wie die zuständige Einsatzzentrale der Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.

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(Keystone-SDA) Das Feuer führte demnach zu einem Grosseinsatz. Weitere Informationen wurden zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht gestellt. Alertswiss warnte in der Nacht vor einer starken Rauchentwicklung und unangenehmem Geruch. Auch der Verkehr um die Unglücksstelle sei stark beeinträchtigt. Die Bevölkerung werde aufgefordert, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen sowie Klimaanlagen abzuschalten. Zudem solle man die Anweisungen der Notfalldienste und Behörden befolgen und das betroffene Gebiet weiträumig umfahren.