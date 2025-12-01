Grosser Rat senkt Teuerungsausgleich für Berner Kantonsangestellte

Keystone-SDA

Das Berner Kantonsparlament hat am Montag den Teuerungsausgleich für Kantonsangestellte von 0,5 auf 0,2 Prozent gesenkt. Es korrigierte damit den Regierungsrat.

(Keystone-SDA) Verlangt hatte den Ausgleich von lediglich 0,2 Prozent die Mehrheit der Finanzkommission (Fiko). Sie stützte sich dabei auf Prognosen des Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) zur effektiven Realteuerung. Der Regierungsrat hingegen hatte einen Ausgleich von 0,5 Prozent beantragt.

Diese Zahl sei in der Privatwirtschaft keine Realität, sagte Fiko-Mehrheitssprecher Patrick Freudiger (SVP). «Viele Unternehmen müssen eine Nullrunde kommunizieren, weil es die wirtschaftliche Situation nicht zulässt.» Zudem dürfe der Kanton die Privatwirtschaft nicht konkurrieren und den Gemeinden keine Angestellten abwerben.

Der Kanton Bern sei bereits ein grosszügiger Arbeitgeber, befand Samuel Krähenbühl namens der SVP-Fraktion. Regula Bühlmann (Grüne) entgegnete, dass der Kanton beim Auszahlen des Teuerungsausgleichs um Jahre im Rückstand sei. Mit 0,5 Prozent würde bei weitem nicht der ganze Rückstand aufgeholt.

Ein Ausgleich von 0,5 Prozent sei ein «personalpolitisches Zeichen», sagte auch Finanzdirektorin Astrid Bärtschi (Mitte), nachdem in den letzten Jahren kein Ausgleich habe gewährt werden können.

Das Parlament folgte letztlich dem Antrag der Fiko-Mehrheit. 84 Ratsmitglieder stimmten für die 0,2 Prozent Teuerungsausgleich, 64 dagegen, 2 enthielten sich. Gemäss der Fiko-Mehrheit spart der Kanton Bern so 14,3 Millionen Franken.