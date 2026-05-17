Grosser Sachschaden bei Brand in Frauenfeld – Eine Person verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Frauenfeld ist eine Person leicht verletzt worden. Der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Franken. Was das Feuer am Sonntag ausgelöst hatte, war zunächst unklar.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 11.30 Uhr gingen bei der kantonalen Notrufzentrale mehrere Meldungen ein, dass Rauch aus einem Wohnhaus an der Aumühlestrasse aufsteige, hiess es in einer Meldung der Kantonspolizei Thurgau vom Sonntag. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstock in Vollbrand.

Als das Feuer ausbrach, waren mehrere Personen zu Hause. Sie konnten sich selbstständig ins Freie retten. Ein 43-Jähriger musste leicht verletzt durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.