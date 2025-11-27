Grosser Sachschaden nach Brand auf einem Bauernhof in Oftringen AG

Keystone-SDA

Auf einem Bauernhof in Oftringen AG ist am Mittwochabend ein grösserer Brand ausgebrochen. Menschen und Tiere blieben unverletzt, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte. Es entstand jedoch ein grosser Sachschaden.

(Keystone-SDA) Die Bewohnerin habe die Feuerwehr um 19.20 Uhr über den Brand eines Holzstapels an der Tanngrabenstrasse informiert. Bei Ankunft der Feuerwehr seien bereits ein Silo, eine Scheune und ein Traktor in Flammen gestanden.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Gemäss ersten Erkenntnissen hätten Kinder in der Umgebung des Hofes Feuerwerk abgebrannt. Ob dies zum Brand geführt habe, werde nun von der Kantonspolizei Aargau untersucht, heisst es weiter.