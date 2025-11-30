Grosshöchstetten besiegelt Abschaffung der Gemeindeversammlung

Keystone-SDA

Die Stimmberechtigten von Grosshöchstetten haben der Abschaffung der Gemeindeversammlung definitiv zugestimmt. Die Gemeinde wird künftig politische Entscheide an der Urne fällen.

(Keystone-SDA) 1057 Stimmende hiessen die Teilrevision der Gemeindeordnung gut, 310 lehnten sie ab. Die Stimmbeteiligung betrug 44,9 Prozent, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte.

Bereits im Februar hatte das Volk die Initiative «Urne statt GV» deutlich angenommen. Die definitive Umsetzung erforderte jedoch eine zweite Abstimmung über die rechtlichen Anpassungen.

Die EVP, die FDP und die Freien Wähler hatten die Vorlage unterstützt. Die SP beschloss Stimmfreigabe, die SVP lehnte das Vorhaben ab. Gegnerinnen und Gegner fürchten unter anderem den Verlust von sozialen Kontakten und steigende Kosten.

Der Gemeinderat hingegen sah Vorteile: Die Stimmbeteiligung bei Urnengängen dürfte laut Abstimmungsbotschaft mit rund 30 Prozent deutlich höher liegen als an den Gemeindeversammlungen, an denen bisher meist weniger als fünf Prozent der Stimmberechtigten teilnahmen.