Gubrist-Tunnel nach Wasserrohrbruch mehrere Stunden gesperrt
Im Gubrist-Tunnel ist es am Donnerstagvormittag zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Die Röhre in Richtung St. Gallen war mehrere Stunden gesperrt.
(Keystone-SDA) Der Wasserrohrbruch ereignete sich nach 10 Uhr, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilte. Der enorme Wasserdruck beschädigte die Fahrbahn in der ersten Röhre des Gubrist-Tunnels in Richtung St. Gallen.
Nach der Schadenssichtung wurden umgehend Reparaturarbeiten an der Fahrbahn eingeleitet, wie es weiter hiess. Die mehrstündige Sperrung der Tunnelröhre führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Grossraum Zürich.