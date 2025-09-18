The Swiss voice in the world since 1935
Gubrist-Tunnel nach Wasserrohrbruch mehrere Stunden gesperrt

Im Gubrist-Tunnel ist es am Donnerstagvormittag zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Die Röhre in Richtung St. Gallen war mehrere Stunden gesperrt.

(Keystone-SDA) Der Wasserrohrbruch ereignete sich nach 10 Uhr, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilte. Der enorme Wasserdruck beschädigte die Fahrbahn in der ersten Röhre des Gubrist-Tunnels in Richtung St. Gallen.

Nach der Schadenssichtung wurden umgehend Reparaturarbeiten an der Fahrbahn eingeleitet, wie es weiter hiess. Die mehrstündige Sperrung der Tunnelröhre führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Grossraum Zürich.

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

