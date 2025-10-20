Guide Michelin erhöht Zahl der Schweizer Sterne-Restaurants auf 145

Der Guide Michelin 2025 hat die Zahl der Sterne-Restaurants in der Schweiz von 136 auf 145 erhöht. Auf der Drei-Sterne-Liste gibt es keine Veränderungen, dafür einen Anstieg bei den Zwei-Sterne-Restaurants. Dort wurden drei hochgestuft.

(Keystone-SDA) An einer Zeremonie am Montagabend in der Hotelfachschule in Lausanne hielten die Verantwortlichen des einflussreichen Restaurantführers ihre drei Sterne für die vier renommiertesten Restaurants des Landes aufrecht: das Cheval Blanc von Peter Knogl in Basel, das Schloss Schauenstein von Andreas Caminada im bündnerischen Fürstenau, das Memories im sanktgallischen Bad Ragaz von Sven Wassmer und das Hôtel de Ville in Crissier in der Waadt mit seinem Chef Franck Giovannini.

In der Zwei-Sterne-Kategorie zählt der Guide Michelin nun 27 Restaurants. Es wurde kein Tisch in dieser Kategorie herabgestuft, dafür wurden drei Restaurants befördert: das Igniv by Andreas Caminada in Andermatt im Kanton Uri, jenes von Gilles Varone in Savièse im Wallis und das Ecco in Ascona im Tessin.