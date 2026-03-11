Guido Graf gibt Präsidentenamt bei Pro Senectute per sofort ab

Keystone-SDA

Guido Graf legt sein Amt als Stiftungsratspräsident von Pro Senectute Kanton Luzern mit sofortiger Wirkung nieder. Der Rücktritt solle verhindern, dass die gegen Graf erhobenen Anschuldigungen die Arbeit der Stiftung belasten, teilte Pro Senectute am Mittwoch mit.

(Keystone-SDA) Vor knapp zehn Tagen hatte die Luzerner Regierung den sofortigen Rücktritt des WAS-Verwaltungsratspräsidenten Guido Graf bekannt gegeben. Weiter wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft gegen den früheren Regierungsrat eine Untersuchung wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch eingeleitet hatte.

Im Communiqué dankt der Stiftungsrat, die Geschäftsführung und das Team von Pro Senectute Graf für sein «persönliches Engagement» und die «wertvolle Zusammenarbeit» seit seiner Wahl am 19. Juni 2023.

Die Leitung der Stiftung übernimmt laut Mitteilung interimistisch Stiftungsrats-Vizepräsident Markus Schmid.

Pro Senectute Kanton Luzern ist laut eigenen Angaben die grösste Fachorganisation für Altersfragen in der Schweiz. Rund 65 Mitarbeitende und 1400 Freiwillige beraten ältere Menschen bei Treuhand- und Steuerdiensten oder in Freizeitangeboten.