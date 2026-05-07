Guy Parmelin fordert einen «klugen Einsatz» der KI

Keystone-SDA

Bundespräsident Guy Parmelin hat die Medien am Donnerstag dazu aufgerufen, Künstliche Intelligenz verantwortungsvoll und transparent einzusetzen. Eine Demokratie brauche verlässliche Informationen, betonte er.

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(Keystone-SDA) «Ein transparenter und sorgfältiger Einsatz und Umgang mit KI dient letztlich auch ihrer eigenen Glaubwürdigkeit und schafft Vertrauen und Akzeptanz», erklärte Parmelin bei der Eröffnung des Swiss Media Forums in Luzern.

«Wenn KI klug eingesetzt wird, kann sie die Medien in ihrer Rolle als Pfeiler der Demokratie stärken», sagte Parmelin und bekräftigte die Gefahr, die «Fake News» für die journalistische Glaubwürdigkeit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt darstellten.

Der bundesrätliche Appell erfolgte kurz nach der Ankündigung der Medienbranche, einen Verhaltenskodex für den verantwortungsvollen Umgang mit KI zu verabschieden. Dieses Dokument, das auf einer Konvention des Europarats basiert, soll das Vertrauen der Öffentlichkeit in diese Technologie stärken.