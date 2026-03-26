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GV der Regiobank Männedorf heisst Fusion mit Acrevis gut

Keystone-SDA

Die Acrevis Bank und die Regiobank Männedorf (RBM) sind auf dem Weg zur geplanten Fusion einen Schritt weiter. Die Aktionäre der Regiobank Männedorf stimmen an der Generalversammlung am Donnerstagabend dem Vorhaben zu.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Die Zustimmung zu dem im Februar bekanntgegebenen Vorhaben sei mit grosser Mehrheit erfolgt, teilte die RBM am Donnerstagabend mit. Der Vollzug der Fusion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von Acrevis und der Aufsichtsbehörden. Die Generalversammlung von Acrevis ist für Freitag, 27. März terminiert.

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