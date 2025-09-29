The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Hang oberhalb von Niederurnen GL rutscht

Die Gemeinde Glarus Nord hat beim Hang an der Tälistrasse oberhalb von Niederurnen GL Bewegungen festgestellt. Diese dürften gemäss einer Mitteilung von den erhöhten Regenfällen der letzten Wochen ausgelöst worden sein.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Bewegungen von bis zu einem halben Meter wurden zwischen dem 10. Juli und dem 23. September im Gebiet Guflen / Tälistrasse aufgezeichnet, wie die Gemeinde am Montag schrieb. Eine akute Gefahr für die Bevölkerung oder die Infrastruktur bestehe jedoch nicht.

Der Hang ist ein bekanntes Rutschgebiet. In der Vergangenheit kam es dort immer wieder zu solchen Ereignissen. Die Niederschläge der vergangenen Woche hätten die Rutschung nun reaktiviert, schrieb die Gemeinde. Sie werde nun von Fachleuten weiter überwacht.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft