Hang oberhalb von Niederurnen GL rutscht
Die Gemeinde Glarus Nord hat beim Hang an der Tälistrasse oberhalb von Niederurnen GL Bewegungen festgestellt. Diese dürften gemäss einer Mitteilung von den erhöhten Regenfällen der letzten Wochen ausgelöst worden sein.
(Keystone-SDA) Die Bewegungen von bis zu einem halben Meter wurden zwischen dem 10. Juli und dem 23. September im Gebiet Guflen / Tälistrasse aufgezeichnet, wie die Gemeinde am Montag schrieb. Eine akute Gefahr für die Bevölkerung oder die Infrastruktur bestehe jedoch nicht.
Der Hang ist ein bekanntes Rutschgebiet. In der Vergangenheit kam es dort immer wieder zu solchen Ereignissen. Die Niederschläge der vergangenen Woche hätten die Rutschung nun reaktiviert, schrieb die Gemeinde. Sie werde nun von Fachleuten weiter überwacht.