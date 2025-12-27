Haus in Flims GR nach Brand nicht mehr bewohnbar

Ein Haus im Dorfzentrum von Flims GR ist nach einem Brand nicht mehr bewohnbar. Die 13 Bewohnerinnen und Bewohner wurden vorübergehend in einem Hotel sowie in einem Haus der evangelischen Kirchgemeinde untergebracht.

(Keystone-SDA) Das teilte die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mit. Der örtliche Samariterverein, Gemeindeangestellte und das Care-Team Grischun kümmern sich demnach um die Menschen.

Der Brand war am Freitagnachmittag ausgebrochen. Sieben Menschen hielten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Haus auf. Sie konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Die Feuerwehren von Flims und Trin standen bis Mitternacht im Einsatz, um den Brand und die immer wieder aufglimmenden Glutnester zu löschen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.