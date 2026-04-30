Haus nach Brand in Kirchberg SG nicht mehr bewohnbar

Keystone-SDA

Ein Wohnhaus mit angebauter Scheune ist am Donnerstagnachmittag in Kirchberg in Brand geraten. Die Liegenschaft ist nicht mehr bewohnbar.

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(Keystone-SDA) Um 12 Uhr habe eine Drittperson gemeldet, dass es in einem alleinstehenden Haus im Buomberg an der Grenze zu Fischingen brenne, teilte die St. Galler Kantonspolizei mit.

Die ausgerückte Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten aber vorerst wegen des starken Windes noch an. Die Brandursache ist noch unklar. Das Kompetenzzentrum Forensik sucht unter der Leitung der Staatsanwaltschaft nach der Brandursache.