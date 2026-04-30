The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Haus nach Brand in Kirchberg SG nicht mehr bewohnbar

Keystone-SDA

Ein Wohnhaus mit angebauter Scheune ist am Donnerstagnachmittag in Kirchberg in Brand geraten. Die Liegenschaft ist nicht mehr bewohnbar.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Um 12 Uhr habe eine Drittperson gemeldet, dass es in einem alleinstehenden Haus im Buomberg an der Grenze zu Fischingen brenne, teilte die St. Galler Kantonspolizei mit.

Die ausgerückte Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten aber vorerst wegen des starken Windes noch an. Die Brandursache ist noch unklar. Das Kompetenzzentrum Forensik sucht unter der Leitung der Staatsanwaltschaft nach der Brandursache.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft