Hausi Leutenegger residiert im Sommer am Genfersee

Der ehemalige Bob-Olympiasieger und Unternehmer Hans "Hausi" Leutenegger verbringt die heissen Sommermonate am liebsten in seiner Sommer-Residenz am Genfersee. In Perroy VD geniesst der 85-Jährige den direkten Seeanstoss.

(Keystone-SDA) Der «Schweizer Illustrierten» zeigte er, wie er am Genfersee ausspannt. «Ich habe ein Haus auf den Kanarischen Inseln und eines am Zürichsee, doch im Sommer bin ich am liebsten hier in meiner Villa Cigalle in Perroy am Genfersee», sagt Leutenegger. Das Anwesen besitzt der Millionär seit 34 Jahren. Er wohne dort aber nur im Sommer und nur, wenn er in der Schweiz sei.

Die Villa hat für den Millionär aus dem Thurgau eine spezielle Bedeutung: «Hier kommen bei mir Heimatgefühle auf, weil meine Kinder in der Westschweiz wohnen und mich hier oft besuchen kommen.»

Täglich, gleich nach dem Aufstehen, springt er in den Pool im Garten, um sich frischzumachen. Dieses Ritual sei nebst Liegestützen verantwortlich für seine gute Figur. Auf dem Motorboot dreht der rüstige Rentner gerne Runden auf dem See. Die Bootsprüfung habe er schon vor vierzig Jahren gemacht. Wenn er nicht auf dem Wasser unterwegs ist, fährt der Unternehmer auch Golf spielen, und zwar mit dem Bentley, wie es im Bericht des Online-Portals heisst.