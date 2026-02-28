Heidi Maria Glössner sieht im Alter Vor- und Nachteile

Schauspielerin Heidi Maria Glössner sieht im Alter Vor- und Nachteile. Wann sie sich selbst zu Geduld mahnen muss, erzählt die 82-Jährige in einem Interview mit den Berner Tamedia-Zeitungen vom Samstag.

(Keystone-SDA) «Will ich etwas vom Boden aufheben, und es klappt nicht sofort, werde ich zornig», sagt die Schauspielerin zu «Berner Zeitung» und «Der Bund». Sie habe leichte Arthrose in den Fingern. «Will ich eine Nadel einfädeln, brauche ich 20 Anläufe, auch weil ich nicht mehr gut sehe.» Statt laut zu fluchen, mahne sie sich selbst immer wieder, etwas geduldiger zu sein.

Doch ihre Lebenserfahrung bringt für sie auch Vorteile. Glössner hat heute weniger Angst vor Autoritäten. «Das ist das Schöne am Alter: Man darf Nein sagen, wenn einem etwas nicht passt», sagt sie. Als junger Mensch habe sie den Mut dafür nicht gehabt. Auch verspürt sie eine Gelassenheit. «Natürlich habe ich trotzdem immer wieder Angst, etwas nicht zu schaffen», gesteht die Schauspielerin. Doch ihr Urvertrauen erschüttert dies nicht.

Glössner geniesst die Arbeit mit jüngeren Menschen. Ihre jüngeren Kolleginnen und Kollegen seien frecher, als ihre Generation das früher gewesen sei. «Dass man heute seine Meinung sagen darf und Frauen mehr und mehr gleichgestellt sind, ist aber auch eine Errungenschaft von uns Alten», sagt sie.