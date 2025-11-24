Helene Fischer liebt «Stille Nacht»

Keystone-SDA

Schlagerstar Helene Fischer hat bei Weihnachtsliedern eine erklärte Nummer eins: "Der ganz klare Favorit von mir ist "Stille Nacht, Heilige Nacht"", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist einfach für mich verbunden mit den letzten Minuten in der Kirche, wenn alles gedämpft wird, die Kerzen brennen und man weiss: Der Heilige Abend ist jetzt so richtig da."

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die 41-Jährige, die im kommenden Jahr mit einer grossen Stadion-Tournee endgültig aus ihrer Babypause zurückkehren will, bringt am 28. November ein neues Weihnachtsalbum heraus – dieses Mal eins für Kinder. «Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit», verspricht sie damit.

«Totaler Verfechter und Liebhaber der Weihnachtszeit»

«Ich bin ja ein totaler Verfechter und Liebhaber der Weihnachtszeit», sagte Fischer. «Ich freue mich da wahnsinnig jetzt drauf.» Perfekt vorbereitet darauf sei sie aber nicht immer, räumt sie ein. «Ich gehöre schon zu den Personen, die ihre Geschenke last minute kaufen.» Sie habe sich zwar angewöhnt, über das Jahr verteilt Ideen zu sammeln und aufzuschreiben – «aber, warum auch immer, schwuppsdiwuppsdi ist der Dezember da und man ist doch irgendwie zu spät».

Sie schenke «wahnsinnig gerne Dinge, die der Mensch auch wirklich brauchen kann – oder was Selbstgemachtes», sagte die Mutter von zwei kleinen Mädchen. «Aber das hat in den letzten Jahren schon ein bisschen gelitten.»

Tournee mit Konzerten vor 750.000 Fans

Mit ihrer neuen Tournee im kommenden Jahr feiert Fischer auch ihr Jubiläum: 20 Jahre auf der Bühne. Insgesamt will sie im Juni und Juli vor rund 750.000 Fans auftreten. 600.000 Tickets waren nach Angaben des Konzertveranstalters Marek Lieberberg Mitte November weg.

Los geht es laut Konzertveranstalter am 10. Juni in Dresden, Tour-Abschluss soll am 17. Juli in München sein. Dazwischen sind zahlreiche weitere Stadion-Stationen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz geplant.

Bei den Auftritten soll es in der Mitte der Stadien eine 360-Grad-Bühne und Laufstege geben. Ein neues Album über die Kinderlieder zu Weihnachten hinaus sei nicht geplant; dass es bei den Konzerten trotzdem neue Musik zu hören geben könnte, schliesst sie aber nicht aus.