Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind häufigste Todesursache in Luzern

Keystone-SDA

Im Kanton Luzern sind 2024 insgesamt 3267 Menschen verstorben. Die häufigsten Todesursachen waren Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs, wie Statistik Luzern (Lustat) am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) 29,5 Prozent starben über beide Geschlechter hinweg an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 25,8 Prozent an Krebs, wie es im Communiqué hiess. Danach folgten Demenz (9,9 Prozent), Erkrankungen der Atemwege (4,9 Prozent) sowie Unfälle (4,1 Prozent).

Mit 3267 Personen starben 1,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Mit 1647 Todesfällen verstarben etwas mehr Männer als Frauen (1620).

Laut Lustat war knapp die Hälfte der Verstorbenen 85 Jahre oder älter. Bei den Frauen lag der Anteil dieser Altersgruppe bei 56 Prozent, bei den Männern bei 38,7 Prozent.

Bei den unter 45-Jährigen waren Suizid mit 17,7 Prozent und Krebs mit 16,5 Prozent die häufigsten Todesursachen. In der Altersgruppe von 45 bis 84 Jahren stand Krebs mit 36,5 Prozent an erster Stelle, während bei den über 85-Jährigen vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu Todesfällen führten.