Hollywood-Star Halle Berry mit Roger Federer am Vierwaldstättersee

Bei Schweiz Tourismus geht der Promi-Reigen für Werbekampagnen weiter: Aktuell dreht Hollywood-Star Halle Berry zusammen mit Roger Federer am Vierwaldstättersee einen entsprechenden Clip, wie der "Blick" am Montag berichtete.

Auf Instagram hat Schweiz Tourismus erste kurze Teaser-Videos aufgeschaltet, auf denen sich die beiden in Vitznau LU und auf einem Schiff betont aufgeräumt geben. «Ratet mal, warum ich hier bin», sagt Halle Berry im Teaser-Video und fügt hinzu: «Bleibt dran, ihr werdet es bald herausfinden.»

Berry ist eine weitere prominente Partnerin, die Roger Federer bei seiner Tourismus-Werbekampagne beisteht. Im vergangenen Herbst war es der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen gewesen, zuvor hatten sich bereits Robert de Niro und Anne Hathaway an der Seite des Tennisstars für die Schweiz als Reiseland stark gemacht.