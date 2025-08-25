The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Holocaust-Überlebender Shlomo Graber ist mit 99 Jahren verstorben

Keystone-SDA

Der Künstler und Holocaust-Überlebende Shlomo Graber ist am Sonntag im Alter von 99 Jahren verstorben. Dies bestätigte die Israelitische Gemeinde Basel am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er war einer letzten Zeitzeugen der Shoah in der Schweiz.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Graber wurde 1926 im heute ukrainischen und damaligen tschechoslowakischen Majdan geboren. Er wuchs in Ungarn auf. Im Jahr 1944 wurde er ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Später verschleppten ihn die Nationalsozialisten nach Fünfteichen und Görlitz.

Dort überlebte er einen Todesmarsch, bevor das Lager 1945 von der Roten Armee befreit wurde. Mit Ausnahme von ihm und seinem Vater wurden sämtliche Familienangehörige von den Nationalsozialisten ermordet, wie Shlomo Graber in seiner Autobiografie «Dreimal dem Tod entkommen» schrieb.

Nach dem Krieg wanderte er nach Israel aus und arbeitete bei einer Elektronik-Firma. Ab 1989 wurde Basel zu seiner Wahlheimat. Bis kurz vor seinem Tod führte er zusammen mit seiner Lebensgefährtin die «Galerie Spalentor» in der Altstadt. Im dortigen Atelier war er als Kunstmaler und Buchautor tätig. Stets hielt er die Erinnerung an die Shoah wach, unter anderem mit Vorträgen an Schulen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
14 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft