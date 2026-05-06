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Horw LU plant neues Wohnquartier auf Chrischona-Areal

Keystone-SDA

Auf dem Areal des ehemaligen Kurheims Chrischona in Kastanienbaum soll eine neues Wohnquartier mit Grünflächen und neuen Fusswegverbindungen entstehen. Das Projekt liegt ab dem 11. Mai öffentlich auf.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Vorgesehen sind laut einer Mitteilung der Gemeinde mehrere kleinere Wohnbauten anstelle des heutigen, rund 130 Meter langen Gebäuderiegels aus den 1950er Jahren.

Auf dem rund 30’000 Quadratmeter grossen Areal sollen neben Wohnungen auch grosszügige Freiräume entstehen. Geplant sind unter anderem die Aufwertung des öffentlichen Aussichtspunktes beim «Känzeli», neue Spiel- und Aufenthaltsbereiche sowie eine Obststreuwiese.

Das Gebiet wird heute von der Hotelfachschule IMI genutzt und liegt in einer Sonderbauzone für touristische Nutzungen. Künftig soll es in Wohn- und Grünzonen gegliedert werden, wie es weiter hiess.

Der Bebauungsplan und die Teiländerung der Nutzungsplanung liegen ab dem 11. Mai öffentlich zur Mitwirkung auf. Über die Zonenplanänderung entscheidet später die Horwer Stimmbevölkerung. Zudem steht vorgängig die Beratung im Einwohnerrat an.

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