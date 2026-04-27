Horw LU weist um 13 Millionen besseres Ergebnis aus als budgetiert

Keystone-SDA

Horw schliesst das Jahr 2025 mit einem Ertragsüberschuss von 7,2 Millionen Franken ab. Der Grund für das bessere Abschneiden als budgetiert sind die deutlich höheren Steuereinnahmen. Budgetiert hatte Horw ein Defizit von 5,8 Millionen Franken.

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(Keystone-SDA) Die Steuereinnahmen beliefen sich auf 87,6 Millionen Franken und lagen damit 14,8 Millionen Franken über dem Budget, wie die Gemeinde am Montag mitteilte. Besonders stark entwickelten sich die ordentlichen Steuern sowie die Grundstückgewinn- und Erbschaftssteuern.

Das Eigenkapital stieg um 5,8 Millionen Franken auf 277,8 Millionen. Die Gemeinde erfüllt gemäss Communiqué sämtliche kantonalen Finanzkennzahlen. Horw weist ein Nettovermögen von 3466 Franken pro Kopf aus.

Die Investitionen blieben deutlich unter Budget: Statt 26,1 Millionen Franken wurden 8,4 Millionen Franken investiert. «Ins Gewicht» fällt insbesondere die Verzögerung beim Neubau des Schulhauses Allmend, wie es weiter hiess.