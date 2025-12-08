Hotellerie steuert nach starkem Sommer auf neue Rekordwerte zu

Hotelgewerbe steuert nach starkem Sommer auf neue Rekorde zu Keystone-SDA

Die Schweizer Hotellerie bleibt auf Erfolgskurs. Nach einem erneuten Logiernächteplus im Oktober blickt die Branche auf eine durchgehend starke Sommersaison zurück. Auch im Gesamtjahr steuert die Hotellerie auf neue Rekordwerte zu.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Im Oktober kletterte die Zahl der Logiernächte gegenüber dem Vorjahr um 4,1 Prozent auf 3,47 Millionen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Schweizer Gäste sorgten im «goldenen Oktober» mit einem deutlichen Zuwachs von 4,8 Prozent für besondere Dynamik.

Doch auch die ausländische Nachfrage legte um 3,3 Prozent zu. Damit verzeichneten alle Monate der touristischen Sommersaison von Mai bis Oktober einen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr.

Sommersaison-Rekord

Über die gesamte Sommersaison hinweg wurden 25,08 Millionen Logiernächte gezählt – ein Plus von 2,6 Prozent im Jahresvergleich und der höchste je registrierte Wert für diesen Zeitraum.

Getrieben wurde das Wachstum im Sommer vor allem von europäischen Gästen, deren Nachfrage um 3,8 Prozent auf 6,9 Millionen Logiernächte stieg. Dies sei der höchste Wert seit 2013, so das BFS. Besonders stark wuchs der Zustrom aus Grossbritannien (+10,8%), gefolgt von Deutschland, Italien und Frankreich.

Auch die Gäste aus Amerika sorgten für einen Rekord: Mit 3,1 Millionen Logiernächten (+3,4%) erreichte der Kontinent seinen bisher höchsten Sommerwert. Ein Aufwärtstrend zeigte sich zudem bei den einheimischen Gästen, mit einem Plus von 2,8 Prozent auf 11,7 Millionen.