Im Kanton Freiburg sind erstmals über 300’000 Fahrzeuge unterwegs

Keystone-SDA

Im Kanton Freiburg waren 2025 erstmals über 300'000 Fahrzeuge unterwegs. Auch die Zahl der vom Kanton ausgesprochenen Massnahmen wegen Verkehrsdelikten erreichte ein Rekordhoch, wie das Amt für Strassenverkehr und Schifffahrt am Mittwoch mitgeteilt hat.

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(Keystone-SDA) Ende September des vergangenen Jahres waren in Freiburg 302’011 Fahrzeuge unterwegs. 205’279 davon waren Personenwagen, 29’288 Motorräder. Der Anteil der Hybrid- und Elektrofahrzeuge stieg um 24 Prozent auf 38’085 Autos. Das entsprach 18,5 Prozent aller Personenwagen, wie das Amt in einer Mitteilung schrieb. Rein elektrisch waren 10’613 Fahrzeuge. 60,7 Prozent der Autos wurden von Benzin angetrieben, 20,8 Prozent mit Diesel.

Insgesamt sank die Immatrikulation von Neufahrzeugen aller Kategorien um 2,7 Prozent. Dieser Wert lag über dem nationalen Wert von minus 2 Prozent. Die Neuzulassungen von Dieselautos sanken um 22,1 Prozent, jene von Autos mit Benzin um 21,4 Prozent. Die Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Kraftstoffen stiegen hingegen um 8,3 Prozent. Von den 10’140 neu immatrikulierten Personenwagen waren 69,1 Prozent Hybrid- oder Elektrofahrzeuge, wie es weiter hiess.

Mehr Alkoholisierte erwischt

2025 sprach der Kanton Freiburg 10 Prozent mehr sogenannte Administrativmassnahmen aus als noch im Vorjahr. Insgesamt waren es 11’660, was einem Rekord entsprach. Während die Anzahl der Massnahmen im Zusammenhang mit Alkohol um 10,1 Prozent anstieg, blieb jene der Geschwindigkeitsdelikte (+1,2 Prozent) und die Zahl der Fälle mit Unaufmerksamkeit (-0,7 Prozent) stabil. Insgesamt annullierte der Kanton 100 Führerausweise auf Probe. Raserdelikte verzeichnete er 31 Mal.