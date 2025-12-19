Im Luzernischen geklaute Autos verunfallen in der Nordwestschweiz

Keystone-SDA

Aus einem Garagenbetrieb in Wolhusen LU sind in der Nacht auf Donnerstag fünf PS-starke Autos gestohlen worden. Drei der mutmasslichen Diebe verunfallten mit den Fahrzeugen in den Kantonen Baselland und Solothurn und konnten festgenommen werden.

(Keystone-SDA) Bei den Festgenommenen handle es sich um Franzosen im Alter von 19, 20 und 27 Jahren, teilte die Luzerner Polizei am Freitag mit. Die Ermittlungen seien am Laufen.

Gemäss der Mitteilung ist am Donnerstag um 1.15 Uhr in den Garagenbetrieb in Wolhusen eingebrochen worden. Die Diebe machten sich mit vier BMW und einem Audi aus dem Staub. An den Autos befestigten sie Nummernschilder, die sie zuvor in der Umgebung entwendet hatten.

Um 6.30 Uhr bauten die Lenker eines gestohlenen BMW sowie des gestohlenen Audi in Röschenz BL je einen Selbstunfall. Die beiden Lenker flüchteten zu Fuss, konnten von der Polizei aber festgenommen werden, wie es in der Mitteilung der Luzerner Polizei hiess.

Der Lenker eines zweiten gestohlenen BMW flüchtete um 9 Uhr im Kanton Solothurn vor der Polizei und verunfallte in Feldbrunnen. Der Lenker versuchte, ebenfalls vergeblich, zu Fuss zu fliehen.

Am Nachmittag entdeckte die Polizei Basel-Landschaft zudem auf einem Parkplatz in Langenbruck einen weiteren, in Wolhusen entwendeten BMW.