Im Wald oberhalb von Chur brennt es

Keystone-SDA

Oberhalb von Chur GR ist ein Brand ausgebrochen. Die Kantonspolizei Graubünden bestätigt, dass die Löscharbeiten laufen.

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(Keystone-SDA) Gemäss Angaben einer Mediensprecherin der Kantonspolizei Graubünden gegenüber Keystone-SDA brennt ungefähr eine Fläche von 40 mal 70 Quadratmeter. Gemäss aktuellem Informationsstand der Kantonspolizei gibt es keine Verletzten oder Menschen, die evakuiert werden müssen. Der Brand wird mit Löschhelikoptern bekämpft. Vor Ort im Einsatz sind die Feuerwehr, die Kantonspolizei Graubünden sowie die Stadtpolizei Chur.