Im Zentrum von Altdorf UR gilt neu Rechtsvortritt und Tempo 30

Keystone-SDA

Im Zentrum von Altdorf UR gelten ab sofort neue Verkehrsregeln: Rechtsvortritt an wichtigen Knoten und ab Samstag Tempo 30 auf ausgewählten Strassen. Das teilte die Urner Baudirektion am Donnerstag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ab Samstag gilt auf der Bahnhofstrasse vom Schulhaus Hagen bis ins Dorfzentrum und auf der Gotthardstrasse von Ober Heilig Kreuz bis zum Hauptgebäude der Energie Uri Tempo 30. Die Begegnungszone soll in der kommenden Woche in Betrieb genommen werden.

Die Verkehrsanpassungen stehen im Zusammenhang mit der West-Ost-Verbindungsstrasse (Wov), die vor rund anderthalb Wochen eröffnet wurde. Die Wov verbindet neu südlich von Altdorf direkt die West- und Ostseite des Tals und entlastet Altdorf vom Verkehr.

Zudem erhalten die Bahnhofstrasse zwischen Schulhaus Hagen und Gotthardstrasse sowie die Knoten Ankenwaage und Gotthardstrasse/Lehnplatz/Gitschenstrasse neue Vortrittsregelungen. Neu gilt Rechtsvortritt. Die definitive Fahrbahnmarkierung werde witterungsbedingt nächste Woche abgeschlossen, hiess es.

