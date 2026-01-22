In Basel-Stadt lebten Ende Dezember 2025 über 210’000 Menschen

Keystone-SDA

Die Bevölkerung des Kantons Basel-Stadt wuchs im Jahr 2025 um 3014 Menschen auf 210'529. Das ist ein Wachstum von 1,5 Prozent, wie das kantonale Statistische Amt am Donnerstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Am stärksten gewachsen ist die Bevölkerung in den Quartieren Altstadt Kleinbasel, Hirzbrunnen und Kleinhüningen, wie es heisst. Durch die Umnutzung des Gebäudes des Amts für Umwelt und Energie seien in Kleinhüningen «vergleichsweise viele» Wohnungen entstanden.

Der Anstieg ist hauptsächlich auf die Zuwanderung zurückzuführen, wie es weiter heisst. Der Ausländeranteil habe Ende Dezember 39,2 Prozent betragen.

Zuletzt lebten im Jahr 1976 so viele Menschen wie heute im Kanton, wie aus den Zahlen des Statistischen Amts hervorgeht. Die Bevölkerung hatte im Jahr 1969 mit 235’456 Menschen einen Höchststand erreicht und schrumpfte bis in die 2000er-Jahre auf unter 190’000. Seither wächst sie kontinuierlich.