In Brittnau AG fiel nach einem Autounfall der Strom aus

Keystone-SDA

Ein Autofahrer hat am Mittwochabend einen lokalen Stromunterbruch in Brittnau AG verursacht. Er fuhr in einen elektrischen Verteilkasten. Der Lenker blieb unverletzt.

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(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte, fuhr der 25-Jährige um 21.20 Uhr von Reiden LU Richtung Pfaffnau LU. Im Ortsteil Grod ausserhalb von Brittnau geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte am Strassenrand mit einem Stromverteilkasten. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Vorplatz eines Hauses total demoliert zum Stillstand.

Der Elektroverteilkasten sei zerstört worden, teilte die Kantonspolizei mit. Bei rund einem Dutzend Häuser in der Umgebung sei deswegen der Strom ausgefallen.

Die Polizei vermutet, dass der Lenker verunfallte, weil er am Steuer eingenickt war. Sie habe die Ermittlungen aufgenommen, teilte sie mit.