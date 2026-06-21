The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

In Buchs AG und Delsberg JU klettern Temperaturen auf Höchststand

Keystone-SDA

In Buchs AG und Delsberg JU sind am Sonntag neue Hitzerekorde für den Monat Juni gemessen worden. Dies bestätigte ein Sprecher des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In Buchs AG kletterte das Thermometer am Sonntag auf 36,1 Grad. Im Juni lag der bisherige Rekord dort bei 35,9 Grad, wie der Sprecher am Sonntag mitteilte.

Auch in Delsberg JU wurde mit 35,4 Grad ein neuer Höchststand erreicht. Laut Meteoschweiz lag dort der Rekord für den Monat Juni bisher bei 35,0 Grad.

Wegen der aufziehenden Gewitterwolken gegen Abend sei für Sonntag mit keinen weiteren Temperaturrekorden zu rechnen, hiess es weiter.

In den kommenden Tagen werde die Hitze aber weiterhin für Höchstwerte sorgen. Wobei sich insbesondere zum Ende der nächsten Woche hin weitere Rekorde anbahnen könnten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft