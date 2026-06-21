In Buchs AG und Delsberg JU klettern Temperaturen auf Höchststand

Keystone-SDA

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In Buchs AG und Delsberg JU sind am Sonntag neue Hitzerekorde für den Monat Juni gemessen worden. Dies bestätigte ein Sprecher des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

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(Keystone-SDA) In Buchs AG kletterte das Thermometer am Sonntag auf 36,1 Grad. Im Juni lag der bisherige Rekord dort bei 35,9 Grad, wie der Sprecher am Sonntag mitteilte.

Auch in Delsberg JU wurde mit 35,4 Grad ein neuer Höchststand erreicht. Laut Meteoschweiz lag dort der Rekord für den Monat Juni bisher bei 35,0 Grad.

Wegen der aufziehenden Gewitterwolken gegen Abend sei für Sonntag mit keinen weiteren Temperaturrekorden zu rechnen, hiess es weiter.

In den kommenden Tagen werde die Hitze aber weiterhin für Höchstwerte sorgen. Wobei sich insbesondere zum Ende der nächsten Woche hin weitere Rekorde anbahnen könnten.