In der Ostschweiz fallen im Herbst wegen Bauarbeiten Züge aus

Keystone-SDA

Der Zugverkehr zwischen St. Gallen und Degersheim sowie zwischen Rapperswil und Uznach fällt im Oktober während einiger Tage aufgrund von Bauarbeiten aus. Es verkehren Ersatzbusse.

(Keystone-SDA) Die Bahnstrecke zwischen St. Gallen und Degersheim wird über das Wochenende vom 3. Oktober, 22.20 Uhr bis 6. Oktober, 5.00 Uhr, gesperrt, teilte die Schweizerische Südostbahn am Dienstag mit. Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten am Bahnhof Herisau und bei der Haltestelle Gübsensee.

Während dieser Zeit verkehrt der Voralpen-Express nicht zwischen Wattwil und St. Gallen. Für die Strecke St. Gallen – Herisau – Degersheim wird ein Ersatzbusbetrieb im Halbstundentakt angeboten. Die Reisezeit verlängert sich um rund 30 Minuten. Zwischen Degersheim und Wattwil kommen zusätzliche Regionalzüge zum Einsatz.

Streckensperrungen im Linthgebiet

Am Wochenende vom 17. Oktober, 21.30 Uhr, bis 20. Oktober, 5.00 Uhr, kommt es ausserdem auf der SBB-Strecke zwischen Rapperswil und Uznach zu Einschränkungen aufgrund von Unterhaltsarbeiten. Der Voralpen-Express sowie die Linien S4, S6 und S17 fallen auf diesem Abschnitt aus. Zwischen den beiden Bahnhöfen wird ein Ersatzbusbetrieb eingerichtet. Die Reisezeit verlängert sich um rund 15 Minuten.

Darüber hinaus führt die SBB zwischen Uznach und Ziegelbrücke in den Nächten von Montag, 24. November, bis Freitag, 28. November, Unterhaltsarbeiten an den Bahnhöfen und Gleisanlagen durch. Die Arbeiten finden jeweils von 21 Uhr bis 04.55 Uhr statt. Während dieser Zeit ist die Strecke zwischen Uznach und Ziegelbrücke gesperrt. Die S6 und S17 fallen auf diesem Abschnitt aus. Es verkehren Ersatzbusse.